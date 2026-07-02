Демонтаж незаконных торговых объектов начался на территории бывшего стадиона «Буревестник» 

2 июля в Самаре стартовал демонтаж незаконных объектов торговли и услуг, расположенных на территории бывшего стадиона «Буревестник». Участок площадью порядка 24 тысяч квадратных метров расположен в центре города - в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической. Правопорядок при проведении работ обеспечивают сотрудники Управления МВД России по городу Самаре.



При демонтаже несанкционированных павильонов ведется опись демонтированного имущества, после чего его вывозят на специальную площадку для хранения. В дальнейшем для того, чтобы вернуть свое имущество, владельцам потребуется предоставить правоустанавливающие документы и оплатить расходы, связанные с их демонтажем, вывозом и хранением.



Всем арендаторам торговых объектов на территории стадиона «Буревестник» предложены альтернативные места для размещения. Для получения консультации они могут обратиться в Департамент туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары (ул. Галактионовская, 25, тел. 8(846)332-54-52).



В настоящее время рассматривается возможность строительства на освобожденной территории нового физкультурно-оздоровительного комплекса или спортивного комплекса открытого формата. Эскизные проекты будут в дальнейшем вынесены на обсуждение общественности.



Стадион «Буревестник», построенный в 1930 году, является одним из старейших спортивных объектов Самары. В разные годы на его территории проходили соревнования всесоюзного уровня по легкой атлетике, теннису, конькобежному спорту, а также крупные городские и всесоюзные турниры, сдавали нормативы ГТО. Объект был продан в частные руки в 2007 году, однако, Прокуратурой Самарской области установлено, что процедура была проведена с нарушением закона, совершение сделки признано недействительным.

Фото: пресс-служба администрации Самары