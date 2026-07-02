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Вячеслав Федорищев обсудил с выпускниками вузов региона возможности профессионального становления и карьерного роста

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 Возможности профессионального становления и карьерного роста Вячеслав Федорищев обсудил с выпускниками вузов региона. Встреча с отличниками состоялась 2 июля.

Возможности профессионального становления и карьерного роста губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с выпускниками вузов региона. Встреча с отличниками состоялась в четверг, 2 июля. Сегодня есть большая потребность в молодых талантливых и высокопрофессиональных специалистах, готовых работать на благо родной земли.

Такая встреча с выпускниками, которые добились выдающихся успехов в учебе и хотят связать свою жизнь с государственной гражданской службой, у руководителя области прошла впервые. Он проявил личную заинтересованность в формировании кадрового резерва органов власти. Ребята уже прошли серьезный отбор, став участниками различных сессий и деловых игр, где раскрыли свои ключевые навыки. Поэтому были рекомендованы для прохождения дальнейших собеседований с профильными министрами.

«Профессиональная госслужба в регионе, в муниципальных образованиях активно развивается. Мы бы очень хотели, чтобы с этим развитием приходили молодые ребята – не только по возрасту, но и по подходам, по духу, и помогали нам становиться сильнее. Поэтому хотел сегодня познакомиться поближе, чтобы помочь вам реализовать свои карьерные амбиции в рамках наших задач», – обратился Вячеслав Федорищев к молодым специалистам в начале беседы.

Свою жизнь с Самарской областью решили связать супруги Дмитрий и Алина Еремеевы. Пара родом из Республики Татарстан. В региональную столицу приехали учиться в медицинский университет, который оба закончили с отличием. В планах – поступление в ординатуру. Но их не оставляет желание получать дополнительные компетенции и навыки в сфере управления и организации системы здравоохранения.

«Самара уже стала для нас родным городом, поэтому мы приняли решение остаться здесь жить и работать, – поделился Дмитрий. – У меня есть планы на научную деятельность. В перспективе хочу защитить кандидатскую диссертацию. При этом хочу развиваться не только как врач, но и как организатор здравоохранения. На встрече с профильным министром Андреем Евгеньевичем Орловым договорились, что буду проходить стажировку в организационном отделе в больнице им. В.Д. Середавина».

«Я также окончила СамГМУ с отличием и в дальнейшем планирую поступать в ординатуру по неврологии. Также хочу заняться преподавательской деятельностью на кафедре неврологии. Министр поддержал мое стремление и дал контакты для связи, чтобы я могла начать преподавать», – добавила Алина.

Вячеслав Федорищев поддержал стремления супругов: «У нас замечательный медицинский университет, куда все возвращаются за дополнительным профессиональным образованием, оно очень хорошее. Когда вместе с ректором СамГМУ Александром Владимировичем Колсановым посещаем медицинские учреждения региона, он может рассказать про каждого специалиста, потому что все они выпускники нашего меда».

Среди тех, кто с отличием окончил Самарский государственный медицинский университет, Юлия Плешкова. Она успешно совмещала учебу с работой медсестрой в отделении кардиологии Клиник СамГМУ. «Я хотела бы заниматься тем, чтобы помогать людям справляться с проблемами в их психике. Собираюсь поступать в ординатуру по психиатрии», – поделилась своими планами выпускница. Девушке предложили во время учебы пройти стажировку в Тольяттинском психоневрологическом диспансере, на что она согласилась, поскольку сама родом из Автограда.

Губернатор отметил, что сегодня психотерапия – востребованное направление. Сегодня специалисты этого профиля помогают ветеранам специальной военной операции вернуться к мирной жизни. «Профессия очень важная и значимая. Много ребят возвращается с СВО в свои семьи. И нужно решать целый комплекс вопросов, помогать не только бойцам адаптироваться к гражданской жизни, но и их семьям правильно подготовиться к возвращению героев. Поэтому мы начали в каждом муниципалитете открывать центры «Сердце воина» с кабинетами психологов», – подчеркнул Глава региона.

Выпускница АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» Злата Рыжкова сейчас готовит документы для трудоустройства в минстерство социально-демографической и семейной политики региона, где проходила практику во время учебы.

Губернатор пожелал девушке успехов в дальнейшей работе: «Вам предстоит работать на износ. У вас будет огромное количество возможностей помогать людям. Это самая сложная работа во многих аспектах, но очень благодарная. Уверен, что министр Оксана Владимировна Щербицкая и заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Алексеевна Воробьева будут помогать, став вашими наставниками, а вы будете привносить в министерство все то новое, что можете, видите и знаете».

Во время встречи поговорили и о развитии киноиндустрии в регионе. Этим направлением увлечена выпускница Самарского государственного экономического университета Александра Шабанова. Даже ее квалификационная работа посвящена мерам поддержки отрасли. А в этом году она проходила преддипломную практику на базе Центра креативных индустрий Фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области».

Девушка планирует поступать в магистратуру. А совсем недавно заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк предложил ей пройти стажировку в проектном офисе и в департаменте развития предпринимательства.

«У нас в Самарской области не раскрыт потенциал кинопроизводства. Технологии быстро идут вперед. На первый план выходит креативный талант сценариста, актера. Снимать кино гораздо проще. В Самарской области достаточно фактуры для съемок, – считает Вячеслав Федорищев. – Если вам интересно это направление, попросите Павла Петровича, чтобы вы могли заняться развитием кинопроизводства. Это нам очень важно. Уделите этой работе внимание».

Предложения о прохождении стажировки в минэкономразвития региона получили еще несколько выпускников экономического университета – Тимофей Коротков и Даниил Леонтьев. Несмотря на свой юный возраст они уже принимали участие в работе по формированию стратегии развития Самары.

Губернатора заинтересовал их опыт, поэтому пригласил к совместной работе. Вместе с тем, Вячеслав Федорищев отметил, что стратегическое планирование обычно рассчитан на длительный срок. А жизнь стала меняться гораздо быстрее. В связи с этим нужно оперативно реагировать на изменения и принимать грамотные решения, рассчитанные на перспективу.

Во время беседы затрагивались вопросы экономической и информационной безопасности. Говорили и о развитии сферы медиа в Самарской области, а также информационной политики, – молодые специалисты очень востребованы сегодня. Также в ходе встречи ребята поделились своими мыслями и предложениями, как совершенствовать систему подготовки кадров. Вместе обсудили существующие меры поддержки для молодых специалистов.

«Будем и дальше создавать необходимые условия для профессионального роста и развития. Мне важно, чтобы талантливые и успешные выпускники работали в нашей команде. Цель у нас одна – делать все для развития Самарской области и благополучия жителей», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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