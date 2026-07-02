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«Самара в движении»: первые тренировки прошли на городских пляжах и в парках

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1 июля в Самаре стартовала работа основных площадок проекта «Самара в движении» – на Первомайском спуске и на площадке «Место силы» на пляжах, а также в парке им. 50-летия Октября и парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

1 июля в Самаре стартовала работа основных площадок проекта «Самара в движении» – на Первомайском спуске и на площадке «Место силы» на пляжах, а также в парке им. 50-летия Октября и парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

«С этой недели проект «Самара в движении» стартует в полном объеме. Выставили все необходимое оборудование на пляжах, в субботу начнет свою работа площадка «Выходные с ГТО» в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Занятия абсолютно бесплатные, на пляжах бонусом – прекрасные виды на Волгу. Приглашаю всех присоединиться, приводить на площадки родителей, детей и друзей. Здоровый и активный образ жизни – это не сложно, особенно вместе с нашими инструкторами, которые ждали запуск проекта так же, как и жители Самары!» - сказал руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации города Самары Дмитрий Чеканов.

На пляжных площадках все желающие могли принять участие в занятиях по ушу, хатха-йоге и боксу, потренироваться на баскетбольной площадке, попробовать себя в регби и флаинг диске.  В парке им. 50-летия Октября работала площадка настольного тенниса, а в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина проходили занятия по ушу и йоге. На всех площадках можно было принять участие в тренировках по зумбе – они, по словам инструкторов, традиционно являются самыми посещаемыми.

На всех площадках проекта «Самара в движении» занятия проводят профессиональные инструкторы из фитнес-центров города и спортивных федераций. На площади Куйбышева оборудована площадка для самостоятельных занятий – площадки для игры в баскетбол и панна-футбол, футбольное поле, воркаут-зона.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

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