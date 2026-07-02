Эконадзор Минприроды СО вынес в июне 47 постановлений за нарушения

В течение месяца на рассмотрение ведомства поступило 82 административных дела. По итогам вынесено 47 постановлений о назначении наказаний: 23 штрафа на общую сумму 238 тысяч рублей и 24 предупреждения. Еще 74 дела, с учетом ранее поступивших материалов, – в работе.



Основная доля нарушений связана с отходами — несанкционированными сбросами мусора на контейнерных площадках и в других не предназначенных для этого местах.



В отношении граждан и организаций, не оплативших штрафы в установленный срок, в службу судебных приставов направлено 27 заявлений о возбуждении исполнительного производства.



Всего в первом полугодии 2026 года рассмотрено 528 административных дел. Сумма штрафов – 2,8 млн рублей.

Фото: минприроды СО