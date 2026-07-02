Я нашел ошибку
Главные новости:
2 июля спасатели Поисково-спасательного отряда города Жигулевск на спасательном катере эвакуировали с воды на берег женщину с ребенком.
На Волге около острова Копылова спасатели помогли женщине с ребенком
29 июня в Кировском районе Самары произошел пожар в многоквартирном доме на 16 этаже.
Короткое замыкание электропроводки в холодильнике привело к пожару  в многоквартирном доме в Самаре
До 31 июля продолжаются ограничения движения транспорта по участку ул. Николая Панова в Самаре на время ремонта и модернизации теплотрассы.
Продолжаются ограничения движения транспорта по участку ул. Николая Панова в Самаре
По версии следствия, 29 июня 2026 года между фигурантом и 40-летним мужчиной в сквере поселка Серноводск Красноярского района, произошел конфликт.
В Красноярском районе мужчина задержан по подозрению в убийстве
Основная доля нарушений связана с отходами — несанкционированными сбросами мусора на контейнерных площадках и в других не предназначенных для этого местах.
Эконадзор Минприроды СО вынес в июне 47 постановлений за нарушения
В Самарской области на 2026 год запланирован капитальный ремонт 30 школ и 9 детских садов.
Школы и детские сады региона готовятся к новому учебному году
Новый состав на линии уже три недели на маршрутах до Сызрани и обратно. Второй состав также доставлен в регион, сейчас ведутся пусконаладочные процедуры.
Более 18 тысяч пассажиров перевезено за июнь новым составом электропоезда в Самарской области
 В Милане стартовал один из самых престижных планетарных турниров по роллер-спорту - Кубок мира под эгидой международной федерации World Skate.
Спортсменка из Самарской области Анна Кукушкина - победитель Кубка мира по роллер-спорту в Италии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.93
-0.34
EUR 88.71
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Эконадзор Минприроды СО вынес в июне 47 постановлений за нарушения

245
Основная доля нарушений связана с отходами — несанкционированными сбросами мусора на контейнерных площадках и в других не предназначенных для этого местах.

В течение месяца на рассмотрение ведомства поступило 82 административных дела. По итогам вынесено 47 постановлений о назначении наказаний: 23 штрафа на общую сумму 238 тысяч рублей и 24 предупреждения. Еще 74 дела, с учетом ранее поступивших материалов, – в работе.

 Основная доля нарушений связана с отходами — несанкционированными сбросами мусора на контейнерных площадках и в других не предназначенных для этого местах.

В отношении граждан и организаций, не оплативших штрафы в установленный срок, в службу судебных приставов направлено 27 заявлений о возбуждении исполнительного производства.

Всего в первом полугодии 2026 года рассмотрено 528 административных дел. Сумма штрафов – 2,8 млн рублей.

 

Фото:   минприроды СО

 

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 3 июля местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости до 500 метров и менее.
02 июля 2026, 17:10
Ночью и утром 3 июля в Самарской области ожидается туман
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 3 июля местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости... Экология
298
Парк техники пополнили два малых лесопатрульных комплекса новой модификации со стационарной установкой высокого давления на 500 литров, два трактора с плугом и мульчером, а также грузовой автомобиль с краном-манипулятором.
25 июня 2026, 18:49
В лесное хозяйство губернии поступили пять единиц техники и противопожарное снаряжение
Парк техники пополнили два малых лесопатрульных комплекса новой модификации со стационарной установкой высокого давления на 500 литров, два трактора с плугом и... Экология
753
Работы будут проводиться в 16 лесничествах региона. Из общего объёма 600 гектаров обследуются силами лесничеств, 100 гектаров – арендаторами лесных участков. Наибольший объём работ предусмотрен в Красноярском и Рачейском лесничествах.
25 июня 2026, 15:57
В 2026 году в губернии обследуют 700 гектаров лесного фонда
Работы будут проводиться в 16 лесничествах региона. Из общего объёма 600 гектаров обследуются силами лесничеств, 100 гектаров – арендаторами лесных участков.... Экология
808

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
2 июля 2026  11:59
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
336
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.
1 июля 2026  12:53
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города
593
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1 июля 2026  10:04
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1476
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета. Он впервые собрался в обновленном составе, который был сформирован по ит
30 июня 2026  21:30
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета «Единой России»
919
Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.
30 июня 2026  18:54
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона
962
Весь список