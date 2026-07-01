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Самарские врачи удалили новорождённой девочке опухоль весом около 2 кг

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Самарские врачи удалили новорождённой девочке опухоль весом около 2 кг

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно провели сложнейшую операцию новорождённой девочке с редкой врождённой патологией — крестцово-копчиковой тератомой. Вес опухоли составлял около двух килограммов, что сопоставимо с массой тела самого ребёнка.

Крестцово-копчиковая тератома относится к редким опухолям, которые начинают формироваться на самых ранних этапах внутриутробного развития плода. Патология была выявлена ещё во время беременности благодаря пренатальной диагностике.

На протяжении всего периода беременность велась под наблюдением мультидисциплинарной команды специалистов. Врачи регулярно проводили ультразвуковые исследования, оценивали состояние плода и определяли оптимальную тактику родоразрешения и последующего лечения. Напомним, благодаря нацпроекту «Семья» Перинатальный центр оснащен новым оборудованием. В прошлом году в медучреждение поставлены более 250 единиц современной медтехники для оказания помощи женщинам и новорожденным.

После рождения девочка была переведена в педиатрический корпус, где началась подготовка к хирургическому вмешательству. Для определения наиболее эффективной тактики лечения самарские специалисты провели телемедицинскую консультацию с экспертами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.

Хирургическое вмешательство выполнила команда специалистов под руководством заведующего хирургическим отделением Андрея Варламова.

«Операция продолжалась около десяти часов. Сложность операции заключается в удалении всего объёма образования целиком, поскольку даже небольшие оставшиеся фрагменты могут повлиять на дальнейший прогноз. Кроме того, такие опухоли иногда содержат злокачественные клетки. В нашем случае гистологическое исследование подтвердило, что тератома была зрелой и доброкачественной», — рассказала врач-детский хирург Александра Мазнова.

Учитывая высокий риск кровопотери и длительность вмешательства, в операционной одновременно работали две бригады анестезиологов-реаниматологов.

«С точки зрения анестезиолога-реаниматолога это была чрезвычайно сложная клиническая ситуация. Многочасовое оперативное вмешательство требовало непрерывного контроля жизненно важных показателей ребёнка», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорождённых и недоношенных детей Степан Аборин.

Благодаря слаженной работе хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, медицинских сестёр и специалистов диагностических служб девочка быстро пошла на поправку. Она самостоятельно дышит, хорошо усваивает питание и в настоящее время выписана вместе с мамой.

В дальнейшем ребёнок будет находиться под наблюдением специалистов, однако уже сейчас врачи отмечают успешный результат проведённого лечения.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области.

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