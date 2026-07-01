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Металлургическое предприятие Самарской области оптимизировало работу востребованной производственной лини

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Предприятие ООО «Акрон Металл Ресурс» оптимизировало работу одной из наиболее востребованных производственных линий, внедрив инструменты бережливого производства.

Предприятие ООО «Акрон Металл Ресурс» оптимизировало работу одной из наиболее востребованных производственных линий, внедрив инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда»  национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания входит в состав металлургического холдинга, имеет производственные площадки в Самаре, Тольятти и Ульяновске и занимается переработкой вторсырья, а также поставками металлопроката.
Пилотной линией для внедрения бережливых технологий стало  «Производство сборочного комплекта барабана металлического», используемого для нефтепогружных кабелей. Продукция пользуется большим спросом по всей стране, а стабильность ее выпуска непосредственно влияет на непрерывность снабжения кабельной продукцией предприятий топливно-энергетического комплекса.
Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области проведена диагностика производственного потока, идентифицированы потери и реализован комплекс системных мер:
- Наведен порядок по системе 5С: организованы рабочие места, промаркированы зоны хранения; 
- Внедрена стандартизированная работа: теперь у каждой операции есть четкая инструкция, а время цикла — предсказуемо; 
- Запущен почасовой производственный анализ: руководство видит реальные причины простоев и может оперативно реагировать; 
- Внедрено автономное обслуживание оборудования и разработана матрица компетенций для сотрудников.
До внедрения бережливого производства основной проблемой работы пилотной линии было длительное перемещение материалов. Листогибочный станок находился в соседнем цехе, что увеличивало время выполнения заказов. Решение оказалось простым и эффективным: специалисты адаптировали и задействовали другой листогибочный станок мощностью 63 тонны, расположенный в непосредственной близости к сборочному участку.

По итогам шести месяцев активной фазы проекта зафиксирована положительная динамика операционных показателей:
- сокращение дистанции перемещения материалов — на 21,8 %;
- снижение затрат времени на транспортировку — на 5,5 %;
- рост выработки на пилотном участке — на 13,4 %.
«Главная задача для нас — удовлетворение растущего спроса на продукцию за счет сокращения времени выполнения заказов. Внедрение методик улучшения процессов сделало производство прозрачным и предсказуемым. Теперь каждый сотрудник знает свою зону ответственности и порядок действий. Мы подготовили матрицу компетенций и внедрили автономное обслуживание — это основа для дальнейшего роста» - отметил начальник производства ООО «Акрон Металл Ресурс» Вячеслав Симонов.
Полученный в рамках федерального проекта опыт станет фундаментом для поэтапного внедрения инструментов бережливого производства на всех остальных участках предприятия.
Самарская область — один из лидеров среди регионов России по реализации федерального проекта «Производительность труда», который помогает предприятиям находить простые и эффективные решения.  С начала 2026 года к проекту присоединились уже 8 предприятий региона. Общее число участников с момента старта проекта в 2018 году достигло 228 компаний.
За это время более 3,5 тысяч сотрудников региональных предприятий прошли обучение принципам бережливых технологий. Совокупный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства в регионе превысил 3 млрд рублей.
«Всё больше компаний Самарской области видят реальную пользу от данных мер господдержки», - подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в федеральном проекте бесплатное. 
Подробнее — производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото - РЦК

Теги: Самара

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