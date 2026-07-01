Металлургическое предприятие Самарской области оптимизировало работу востребованной производственной лини

Предприятие ООО «Акрон Металл Ресурс» оптимизировало работу одной из наиболее востребованных производственных линий, внедрив инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания входит в состав металлургического холдинга, имеет производственные площадки в Самаре, Тольятти и Ульяновске и занимается переработкой вторсырья, а также поставками металлопроката.

Пилотной линией для внедрения бережливых технологий стало «Производство сборочного комплекта барабана металлического», используемого для нефтепогружных кабелей. Продукция пользуется большим спросом по всей стране, а стабильность ее выпуска непосредственно влияет на непрерывность снабжения кабельной продукцией предприятий топливно-энергетического комплекса.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области проведена диагностика производственного потока, идентифицированы потери и реализован комплекс системных мер:

- Наведен порядок по системе 5С: организованы рабочие места, промаркированы зоны хранения;

- Внедрена стандартизированная работа: теперь у каждой операции есть четкая инструкция, а время цикла — предсказуемо;

- Запущен почасовой производственный анализ: руководство видит реальные причины простоев и может оперативно реагировать;

- Внедрено автономное обслуживание оборудования и разработана матрица компетенций для сотрудников.

До внедрения бережливого производства основной проблемой работы пилотной линии было длительное перемещение материалов. Листогибочный станок находился в соседнем цехе, что увеличивало время выполнения заказов. Решение оказалось простым и эффективным: специалисты адаптировали и задействовали другой листогибочный станок мощностью 63 тонны, расположенный в непосредственной близости к сборочному участку.

По итогам шести месяцев активной фазы проекта зафиксирована положительная динамика операционных показателей:

- сокращение дистанции перемещения материалов — на 21,8 %;

- снижение затрат времени на транспортировку — на 5,5 %;

- рост выработки на пилотном участке — на 13,4 %.

«Главная задача для нас — удовлетворение растущего спроса на продукцию за счет сокращения времени выполнения заказов. Внедрение методик улучшения процессов сделало производство прозрачным и предсказуемым. Теперь каждый сотрудник знает свою зону ответственности и порядок действий. Мы подготовили матрицу компетенций и внедрили автономное обслуживание — это основа для дальнейшего роста» - отметил начальник производства ООО «Акрон Металл Ресурс» Вячеслав Симонов.

Полученный в рамках федерального проекта опыт станет фундаментом для поэтапного внедрения инструментов бережливого производства на всех остальных участках предприятия.

Самарская область — один из лидеров среди регионов России по реализации федерального проекта «Производительность труда», который помогает предприятиям находить простые и эффективные решения. С начала 2026 года к проекту присоединились уже 8 предприятий региона. Общее число участников с момента старта проекта в 2018 году достигло 228 компаний.

За это время более 3,5 тысяч сотрудников региональных предприятий прошли обучение принципам бережливых технологий. Совокупный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства в регионе превысил 3 млрд рублей.

«Всё больше компаний Самарской области видят реальную пользу от данных мер господдержки», - подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в федеральном проекте бесплатное.

Подробнее — производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - РЦК