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Почти 745 миллионов рублей взыскали судебные приставы области с должников по алиментам

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Судебные приставы Самарской области взыскали за 6 месяцев 2026 года   в пользу детей почти 745 миллионов рублей.

Судебные приставы Самарской области взыскали за 6 месяцев 2026 года   в пользу детей почти 745 миллионов рублей.

Исполнительные производства о взыскании алиментных платежей относятся к категории социально значимых и приоритетных для Службы судебных приставов. Вопросы по данной категории исполнительных производств прорабатываются, в том числе, и в ходе личных приемов граждан, проводимых руководством регионального управления.

С начала 2026 года сотрудниками Службы в отношении 963 должников составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и возбуждено 525 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Все еще остаются эффективным такие способы воздействия на должников, как ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации и в праве управления транспортными средствами. Так за первые 6 месяцев 2026 года в отношении алиментщиков вынесено 7,8 тысячи постановлений об ограничении в праве выезда и 3,6 тысячи — об ограничении в праве управления автомобилем или другим транспортным средством.

Всего в результате принятых судебными приставами-исполнителями мер за первое полугодие 2026 года должниками по алиментам в пользу своих детей было перечислено свыше 558 миллионов рублей.

 

Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

 

 

Теги: Самара Судебные приставы

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