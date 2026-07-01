Пожар в сельском поселении Воскресенка: горел дом и надворные постройки

Сегодня, 1 июля, в 12 часов 00 минут в 46-й Отряд филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в СНТ Дубки сельского поселения Воскресенка Волжского района. Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы 78-й пожарно-спасательной части вышеуказанного Отряда. По прибытии было установлено: горят дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», в 12:58 - объявлена локализация пожара, в 13:03 - ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»