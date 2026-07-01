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«Мы не просто храним память — мы пишем историю вместе»: выставка Знание.Герои в Самаре завершилась встречей с участником СВО

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На площадке Исторического парка «Россия — Моя история» в Самаре завершила свою работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации.

На площадке Исторического парка «Россия — Моя история» в Самаре завершила свою работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации. Ее посетило более 2000 жителей региона. Выставка организована Российским обществом «Знание» совместно с Историческими парками «Россия – Моя история».
В рамках торжественного закрытия прошла встреча патриотической акции Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества», которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Лектором просветительской организации выступил Герой России, участник СВО Максим Девятов.
Лектор Общества «Знание» подчеркнул, что в условиях комплексного противостояния, когда предпринимаются попытки переписать историю, особенно важно рассказывать подрастающему поколению достоверные факты, чтобы историческая память не искажалась и передавалась из поколения в поколение. 
«История — это не учитель, а надзиратель, кто жестоко наказывает за незнание её уроков. Сегодня на Западе решили забыть о главном: наша страна неоднократно давала отпор любым попыткам порабощения и насильственной смены ценностных ориентиров. Представленная выставка — это живой мост между поколениями. Она напоминает: великая летопись Победы, начатая нашими предками времен Великой Отечественной войны, сегодня продолжается историей героев специальной военной операции. Мы не просто храним память — мы пишем историю вместе», — поделился Максим Девятов.
Он провел мини-экскурсию по выставке Знание.Герои для школьников, курсантов высших военных учебных заведений, кадетов, а также членов семей участников СВО.
 Масштабная мультимедийная выставка демонстрирует истории Героев России, проявивших мужество, силу духа и бескорыстную преданность Родине. Она рассматривает события последних лет через призму человеческих историй и создает не абстрактный образ воина, а рассказывает о реальных людях.
Отметим, главными героями патриотической акции «Служу Отечеству» выступают ветераны и участники специальной военной операции. Их истории, опыт, верность долгу и стране станут поводом для открытого диалога со школьниками и студентами. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 
Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании. Ключевыми событиями акции выступят дни воинской славы, среди которых День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники. 
В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут о себе и своем боевом пути, поговорят о дружбе и героизме, поделятся историями о сплоченности и взаимовыручке, верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО. Также они обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях и какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.
Напомним, что акция «Служу Отечеству» проводится Обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества» с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда «Защитники Отечества».
 

 

Фото:    Российское общество «Знание»

Теги: Самара

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