В Тольятти состоится  фестивалю «ЖИГУЛИ»

Тольятти готовится к яркому событию лета — фестивалю «ЖИГУЛИ», который пройдёт 18 июля в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. (0+)



В центре внимания — наследие отечественного автопрома и культура движения: гости увидят коллекцию исторических автомобилей, смогут пообщаться с энтузиастами, узнать о тонкостях реставрации и прочувствовать связь поколений через технику.



Важной частью программы станет ретроралли — событие, объединяющее водителей, для которых автомобиль — не просто транспорт, а часть личной и общей истории.



Вход свободный!



Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова, Южное шоссе, 137.