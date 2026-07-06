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В Тольятти состоится  фестивалю «ЖИГУЛИ»

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Тольятти готовится к яркому событию лета — фестивалю «ЖИГУЛИ», который пройдёт 18 июля в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова.

Тольятти готовится к яркому событию лета — фестивалю «ЖИГУЛИ», который пройдёт 18 июля в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова.   (0+)

В центре внимания — наследие отечественного автопрома и культура движения: гости увидят коллекцию исторических автомобилей, смогут пообщаться с энтузиастами, узнать о тонкостях реставрации и прочувствовать связь поколений через технику.

Важной частью программы станет ретроралли — событие, объединяющее водителей, для которых автомобиль — не просто транспорт, а часть личной и общей истории.

Вход свободный!

Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова, Южное шоссе, 137.

Теги: Тольятти

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