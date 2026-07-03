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Тольяттинские предприятия автокомпонентной отрасли внедряют бережливые технологии

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Тольяттинские предприятия-производители автокомпонентов активно включились в работу по оптимизации своих производств за счет применения бережливых технологий.

Тольяттинские предприятия-производители автокомпонентов активно включились в работу по оптимизации своих производств за счет применения бережливых технологий. Обучение и внедрение инструментов бережливого производства ведется на бесплатной основе в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участниками федерального проекта в 2026 году стали ООО «Ампресс», ООО «Суммато» и ООО «Узлы и механизмы кузова автомобиля». Все предприятия уже завершили оптимизацию пилотных участков и добились ощутимого роста ключевых показателей.
ООО «Узлы и механизмы кузова автомобиля» (ООО «УМКА») увеличило выработку на пилотном потоке «Петли дверей профильные со сборкой» на 10%. Компания специализируется на производстве петель дверей, капота, багажника и ограничителей дверей для автомобилей. Продукция устанавливается на модели Lada Granta, Vesta, Largus, Niva и Iskra. Основной заказчик предприятия — АО «АвтоВАЗ».
«На старте проекта мы провели диагностику и увидели потери, которые в ежедневной работе уже не замечали. Внедрение 5С, стандартизированной работы и системы «Андон» дало результат: выработка выросла на 10%. Порядок на рабочих местах и четкие инструкции — это основа, на которой мы будем выстраивать дальнейшие изменения», — прокомментировал генеральный директор ООО «УМКА» Евгений Самойлов.
ООО «Ампресс» на пилотном потоке «Холодная листовая штамповка и последующая сварка» сократило время протекания процесса на 23% и уменьшило запасы незавершенной продукции на 25%. Предприятие производит поперечины панелей приборов, внутренние детали кузова и детали шасси. Основным заказчиком компании также выступает АО «АвтоВАЗ».

ООО «Суммато» благодаря внедрению бережливых технологий на потоке «Тросовый механизм» удалось увеличить выработку на 11%, сократить время протекания процессов на 7,5% и снизить объем незавершенного производства почти на 7%. Компания специализируется на выпуске продукции для автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, а также для производителей спецтехники и бытовой техники. Ключевые заказчики предприятия — АО «АвтоВАЗ» и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).
Все предприятия в целях повышения эффективности работы планируют тиражировать успешные практики на других производственных участках.
По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, федеральный проект «Производительность труда» становится одним из ключевых инструментов модернизации российской промышленности. «Бережливое производство работает там, где есть дисциплина. Предприятия выбрали сложные, ресурсоемкие продукты и за счет диагностики и обучения персонала получили реальный рост. Это вклад в устойчивость всей цепочки поставок АвтоВАЗа», - отметил он. 
Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: повысить выработку, сократить время производства и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепит их конкурентоспособность.
В Самарской области за семь лет участниками проекта в регионе стали более 220 компаний, а совокупный экономический эффект от внедренных методик превысил 3 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на одного сотрудника выросла на 37%.

 

Фото - РЦК

Теги: Тольятти

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