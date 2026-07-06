Я нашел ошибку
Главные новости:
В понедельник, 6 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Повестка была посвящена развитию водохозяйственного комплекса Самарской области.
В Самаре на оперативном совещании с губернатором приняли решения по проблематике водохозяйственного комплекса региона
Благоустройство общественной территории у ДК «Искра» - одно из трех общественных пространств в Самаре, где в этом году ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Самаре проверили старт первого этапа благоустройства общественной территории у ДК «Искра»
Актуальный список пляжей Самарской области, официально допущенных к эксплуатации.
Где безопасно купаться: актуальный список пляжей в Самарской области
С 29 июня по 4 июля в восьми федеральных округах России прошли межрегиональные соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту, собравшие команды из 89 регионов.
Сызранские спортсмены завоевали медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
10 июля в 14:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи».
В СОУНБ пройдет презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи»
328 семейных команд из 85 регионов России встретились на финале конкурса «Это у нас семейное».
7 семей из Самарской области – в финале конкурса «Это у нас семейное» 
Всего на конкурс «УМНИК» в 2026 году было подано 3400 заявок.
Состоялись финальные защиты участников конкурса «УМНИК» в Самарской области
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.
Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.23
-0.7
EUR 88.03
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

7 семей из Самарской области – в финале конкурса «Это у нас семейное» 

181
328 семейных команд из 85 регионов России встретились на финале конкурса «Это у нас семейное».

5 июля в Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем принимает участие 2081 человек. Финал будет проходить 4 дня, победители станут известны 8 июля, в День семьи, любви и верности. 60 семей станут обладателями сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
В Мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония открытия финала конкурса «Это у нас семейное», на которой собрались семьи из 85 российских регионов. С приветственным словом к ним обратился генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин:
«Сегодня в Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное» – самого массового и народного проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Собрались 328 семейных команд. Это – лицо страны. Ее характер, ее тепло, ее сила. Конкурс год за годом объединяет все больше семей. Во втором сезоне – более 726 тысяч участников, и это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Семьи приезжают в национальных костюмах, с семейными реликвиями, с историями, которые передаются из поколения в поколение. И каждая из них доказывает: настоящая команда начинается с семьи. И чем сильнее и сплоченнее наши семьи, тем сильнее и сплоченнее страна. Желаю всем участникам ярких эмоций, новых друзей и теплых воспоминаний. И помните: вы уже победители, потому что главное у вас уже есть – ваша крепкая семья».
Всего в финале принимают участие 328 семей, это 2081 человек. Среди них 777 детей, 648 родителей, 459 представителей поколения бабушек и дедушек, 10 прабабушек и прадедушек, а также другие родственники. Самым юным участникам финала по 5 лет, самому взрослому участнику – 86 лет, это прабабушка Клавдия Константиновна Макарова из Екатеринбурга. 
Среди финалистов второго сезона более 200 многодетных семей. Так, в семье Соловьевых, Забродиных, Петренко из Калининградской области воспитываются 36 детей, в семье Прошкиных из Новосибирской области – 20. В финале также участвуют восемь семей, представляющих четыре поколения. Особое место среди участников занимают пары с большим семейным стажем: Петр Иванович и Елена Леонидовна Новиковы из Нижегородской области вместе уже 59 лет, Владимир Григорьевич и Мария Ивановна Лещенко из Санкт-Петербурга – 58 лет. В дни финала годовщину брака отмечают 11 семей. 
Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» посвящен теме культурного кода России, поэтому все дни участники будут больше узнавать о традициях Родины и каждого ее региона. В день открытия семьи приняли участие в параде-шествии, где представили свои национальные костюмы и традиции регионов. На площадке также состоялся фестиваль кухни народов России, где семьи знакомились с блюдами разных регионов страны.
Перед оценочными днями для финалистов прошла жеребьевка. Семейные команды распределили на два дня оценки – 6 и 7 июля. Пока часть участников будет выполнять конкурсные задания, для других будет организована программа семейных путешествий и знакомства с достопримечательностями столицы. Финал включает 10 командных заданий для семей, охватывающих интеллектуальные, творческие и практические испытания – от рисования и строительства объектов до определения семейных приоритетов. Все задания объединены темой культурного кода России и семейных ценностей: народные традиции, общие ценности, взаимовыручка и передача опыта между поколениями. 
В День семьи, любви и верности 8 июля состоится торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А все 328 финалистов отправятся в семейные путешествия.
Помимо этого, на финале для участников подготовлены творческие мастер-классы, детские активности и партнерские интеграции. На площадке работают фотозоны, зоны отдыха и интерактивные форматы для всей семьи. Компания «Московский картофель» организовала для участников интерактивы с вкусными подарками. АНО «АРЛИ» предоставило семьям возможность узнать на практике об «идеальной безопасной поездке в лифте» и пройти тематический квиз, а также сфотографироваться в фотобудке в форме лифта. ГК «Роскосмос» открыла фотозону на космическую тематику, проект «Другое Дело» представил мини-магазин с мерчом и каталог знаний с заданиями. NetPrint предоставит всем семьям возможность бесплатно распечатать фотокниги, «Здравсити» – подарочную продукцию, а детское издание «Классный журнал» – бумажные экземпляры и подписку на электронные версии. Для детей подготовлены активности телеканала «Радость моя». ООО «СНЭК ТЕХ» приготовило для семей полезные сладости, а бренд «Индилайт» вручит подарки победителям задания «Готовим вместе».
Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья». Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. Финалисты были определены по итогам окружных полуфиналов, прошедших для всех федеральных округов, а также по итогам выполнения дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года. Всего во втором сезоне участвовал 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. 

 

Фото пресс-службы конкурса

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
6 июля 2026  11:10
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
371
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
2787
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
789
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
5 июля 2026  11:09
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
839
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
4 июля 2026  11:14
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
1073
Весь список