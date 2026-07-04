Самарские врачи оказали помощь жителям и медработникам города Снежное ДНР

Выездная бригада специалистов учреждений здравоохранения Самарской области работала в Центральной городской больнице города Снежное Донецкой Народной Республики в течение месяца. За это время медработники оказали помощь более 3000 пациентам. Это уже 24 выезд медицинских работников региона.

"Мы не только оказывали амбулаторно-поликлиническую помощь, но и дежурили в стационаре, оперировали, выполняли доступные манипуляции и диагностику. Также мы с большим удовольствием делились опытом с коллегами",- рассказал руководитель выездной бригады, врач-оториноларинголог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Андрей Акользин.

Врач-невролог Ирина Шабашова работала в приемном отделении сосудистого центра.

"Объем работы был колоссальным, условия — непростые, но именно в таких ситуациях особенно ценен накопленный опыт. Поддержка местных коллег делала каждый рабочий день продуктивным и даже радостным, несмотря на сложности. Мы работали как единая команда, что позволило оказывать помощь максимально эффективно. Эта поездка была для меня важной миссией. Я рада, что смогла применить свои знания и навыки там, где они были особенно нужны", - отметила врач.

В состав команды вошли 7 врачей – специалистов: два невролога, оториноларинголог, травматолог-ортопед, офтальмолог, терапевт, хирург. Специалисты трудились ежедневно и порой круглосуточно.

"Видеть искреннюю благодарность в глазах пациентов за то, что приехали, за то, что помогли - это и есть достижение той цели, которая была", - поделился врач- хирург Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И.Пирогова Равиль Мельзетдинов.

С 2022 года Правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом.

Фото: минздрав СО