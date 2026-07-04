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Волжский район Самарской области снова остался без главы

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Волжский район Самарской области снова остался без главы

Волжский район Самарской области снова остался без руководителя. Александр Кузнецов покинул пост главы муниципалитета, не проработав и месяца. Новость об этом появилась 3 июля в деловых СМИ региона. Информацию об уходе Кузнецова «МК в Самаре» подтвердили в Правительстве Самарской области.

Назначение Кузнецова состоялось 11 июня, когда губернатор Вячеслав Федорищев подписал соответствующее распоряжение. До этого он занимал кресло министра внутренней политики региона. Однако, по данным издания, уже в мае Кузнецов подавал заявление об уходе с этой должности с 1 июня, планируя продолжить карьеру за пределами Самарской области, предположительно в Москве. Тогда его просьба не была удовлетворена, и спустя несколько дней его неожиданно назначили на Волжский район.

Кадровая чехарда в районной администрации началась из-за ротации в областном правительстве. Главу Волжского района Александра Шаркова губернатор решил повысить до министра региональной безопасности, отметив его опыт как участника СВО и эффективную работу на муниципальном уровне. Освободившееся место оперативно отдали Кузнецову. Теперь же, спустя всего три недели работы с приставкой врип — временно исполняющий полномочия — он уходит.

Пока неизвестно, кто займёт кресло главы очень значимого для региона Волжского района в этот раз. Также сохраняется интрига и с тем, кто будет руководить министерством внутренней политики — обязанности временно исполняет замминистра Мария Купцова, пишет Самара-МК.

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