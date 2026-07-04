Сильная магнитная буря уровня G3 началась на Земле. Об этом 4 июля сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Земле с опозданием на сутки относительно графика всё же началась спрогнозированная еще два дня назад сильная магнитная буря уровня G3.33», — сказано в сообщении лаборатории в Telegram-канале.

Отмечается, что текущее событие в рамках года уступает по масштабам только январскому прецеденту. Тогда, 19–21 января, буря достигла уровня G4.67. Нынешняя солнечная активность обошла второй по размерам в этом году магнитный шторм. В марте также была зафиксирована активность уровня G3, которую текущая буря уже обогнала, начавшись в полночь 4 июля, пишут "Известия".