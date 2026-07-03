Я нашел ошибку
Главные новости:
Ирина Калягина и Екатерина Куприянова обсудили важную тему создания доступной среды в учреждениях культуры для людей с инвалидностью.
Прошла рабочая встреча Ирины Калягиной и Уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью Екатерины Куприяновой
Температура воздуха 4 июля в Самаре ночью +17, +19°С, днем +30, +32°С.
4 июля в регионе местами небольшой дождь, до +33°С
В Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой в Самаре откроется новое современное пространство.
В ЦРК «Художественный» в Самаре откроется новое современное пространство
Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков и президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева подписали соглашение о сотрудничестве.
В Самарском политехе будет создан научный центр Российской академии образования
В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа 
С 6 по 12 июля «Т Плюс» проведёт заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа.
Энергетики «Т Плюс» проверят состояние тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа
Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники, а также сотрудники министерства.
Андрей Орлов вручил медикам ведомственные и государственные награды
В Кадровых центрах «Работа России» Самарской области выстроена система работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Кадровый центр региона провел тренинг для людей с инвалидностью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.93
-0.34
EUR 88.71
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялась презентация выставки о Египте
В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа 

150
В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе.

В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе. Оно было посвящено совершенствованию подходов к социализации и поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в регионах ПФО. 
Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. По его словам, адаптация ветеранов к мирной жизни должна происходить с активным вовлечением близких родственников: «Руководство страны вопросам социализации и поддержки ветеранов боевых действий уделяет первостепенное значение. Президент России Владимир Путин отмечает, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества – это поддержка участников и ветеранов спецоперации, членов их семей. Изученный нами опыт показывает, что наибольший прогресс в «бесшовном» возврате к гражданской жизни участника боевых действий достигается через его детей, супругу и родителей».
В работу по социальной адаптации военнослужащих в регионах округа также вовлечены межведомственные комиссии и региональные филиалы Госфонда «Защитники Отечества». С мая текущего года в ПФО стартовали семинары для сотрудников муниципалитетов, военкоматов, медицинских и социальных учреждений, МФЦ и общественных организаций по работе с ветеранами боевых действий и их родственниками. Через обучение и взаимодействие с экспертами общества «Знание» пройдет более 2 тысяч человек из всех 14 регионов округа. 
Игорь Комаров оценил работу, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных Главой государства Владимиром Путиным. Одним из значимых результатов стала интеграция ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь. Инструментами этой работы являются кадровые программы и вовлечение участников спецоперации в избирательные кампании.
«В округе более 600 ветеранов спецоперации стали финалистами региональных образовательных программ. Первый поток обучения в большинстве регионов в стадии завершения. Около 400 участников СВО избраны депутатами законодательных органов регионов и представительных органов местного самоуправления», – подчеркнул полпред Игорь Комаров.
По его словам, уровень официальной занятости ветеранов в ПФО сегодня составляет почти 70%, а в Ассоциацию ветеранов СВО в округе входят более 6 тысяч человек.
В ходе заседания участники проанализировали практики оказания мер поддержки военнослужащим СВО и членам их семей. 
Глава Самарской области доложил о действующей в регионе комплексной системе поддержки.
«В Самарской области она охватывает более 28 тыс. человек, у нас действуют 47 мер. Но крайне важно постоянно совершенствовать механизмы помощи, опираясь на обратную связь от самих бойцов, – подчеркнул губернатор. – Работаем сообща: совместные усилия органов власти, фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, некоммерческих организаций и бизнеса позволяют нам не только решать текущие задачи, но и формировать новые практики социализации и адаптации наших ветеранов СВО к мирной жизни».
Руководитель области сообщил, что по инициативе участников региональной программы «Школа героев» реализуется проект «Сердце Воина», в рамках которого поддержка ведется по двум важным траекториям: психологическая помощь и сопровождение в трудоустройстве. Так, в настоящее время открыто 54 кабинета психологической помощи на базе учреждений социального обслуживания и кадровых центров «Работа России». 
«Видим востребованность. Причем сейчас у нас акцент именно на семьи участников СВО. Очень многие хотели бы проконсультироваться», – пояснил Вячеслав Федорищев. 
Напомним, что особое внимание в регионе уделяется трудоустройству и реализации предпринимательских навыков ветеранов. Например, для поддержки бизнес-инициатив запущена программа «СВОё Дело. Самарская область», победители которой получают гранты до 500 тысяч рублей. Также предоставляется грант «Агромотиватор» на развитие собственного дела в сельском хозяйстве. 
Глава региона отметил значимую роль Ассоциации ветеранов СВО, окружным координатором которой является помощник губернатора, боевой генерал Андрей Колотовкин.
«Многое из того, что мы обсуждаем здесь, в жизни сегодняшнего дня, социально-политические явления – все это требует системной координации не только со стороны исполнительной власти, но и непосредственно со стороны участников боевых действий», – пояснил Вячеслав Федорищев.
Губернатор в ходе выступления поделился эффективными практиками и внес ряд предложений по совершенствованию подходов. Среди них – программа содействия предпринимательской активности ветеранов СВО через механизм социального контракта на развитие бизнеса для самозанятых, цифровые решения в MAX, которые позволят упростить получение услуг от организаций, и другие.

 

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области, Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета. Он впервые собрался в обновленном составе, который был сформирован по ит
30 июня 2026, 21:30
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета «Единой России»
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное... Политика
1048
Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.
30 июня 2026, 18:54
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона
Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу... Политика
1114
Вопросы строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства обсудили во вторник, 30 июня, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области. Его провел Губернатор Вячеслав Федорищев.
30 июня 2026, 18:45
Вячеслав Федорищев оценил ход модернизации объектов ЖКХ Самарской области
Вопросы строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства обсудили во вторник, 30 июня, на оперативном совещании в Правительстве Самарской... Политика
914
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе.
3 июля 2026  17:15
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа 
147
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
3 июля 2026  13:07
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
280
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
2 июля 2026  11:59
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
520
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.
1 июля 2026  12:53
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города
719
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1 июля 2026  10:04
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1978
Весь список