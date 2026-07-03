Кадровый центр региона провел тренинг для людей с инвалидностью

В Кадровых центрах «Работа России» Самарской области выстроена система работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Им предоставляется широкий спектр услуг – от психологической помощи и переобучения до индивидуального подбора вакансий. Одна из форм работы – тренинги, которые проводятся специалистами для малых групп или онлайн. В территориальном кадровом центре городского округа Самара и Волжского района прошел тренинг для граждан с инвалидностью «Карьера без ограничений».

«Этот тренинг знакомит с мерами поддержки, которые мы предоставляем гражданам с инвалидностью - содействие в поиске работы, прохождение профессионального обучения, профессиональная ориентация, - отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Самарской области Марина Наливалкина. - Мы обучаем участников тренинга тем инструментам, которые помогут им стать конкурентоспособными на рынке труда. Подробно рассказываем, как написать резюме, какие ошибки бывают при его составлении, как пройти собеседование с работодателями. Мы отслеживаем карьерную траекторию каждого участника тренинга, стараемся сопровождать его при трудоустройстве».

Тренинги проводятся на регулярной основе и помогают участникам поэтапно приобретать необходимые компетенции.

«На таких тренингах я не в первый раз, и хочу отметить, что они дают уверенность в себе, - рассказала участница тренинга Татьяна Харлашкина. – Люди часто стесняются, боятся, а здесь помогают это преодолеть. Иногда люди понимают, что занимались раньше не тем, чем им хотелось бы и что им подходит. Сама я ищу работу, связанную с проведением мероприятий и общением с людьми».

Работа с инвалидами ведется адресно, назначается персональный куратор.

«У меня был сложный перелом, долго восстанавливалась, - поделилась участница тренинга Татьяна Егорова. – В кадровом центре подбирают вакансии, пока это были временные варианты, но думаю, что найду что-то подходящее. Тренинги дают толчок, надежду. Признательна сотрудникам кадрового центра, они с душой относятся к своей работе».

Меры поддержки предоставляются не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и работодателям, трудоустраивающим инвалидов. Так, по нацпроекту «Кадры» работодатели могут получить от 105 до 211 тысяч рублей за каждого трудоустроенного инвалида, а также до 200 тысяч рублей за каждое рабочее место, оборудованное для инвалида.

Подробнее о мероприятиях и мерах поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, а также о мерах поддержки для работодателей, можно узнать по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Самарской области - 8 (800) 302-15-44.

Фото: Минтруд Самарской области