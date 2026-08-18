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28 самарских проектов победили на региональном этапе Премии #МЫВМЕСТЕ

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Сегодня, 18 августа, в Самаре в Молодежном центре состоялась встреча   с победителями регионального этапа 6-го сезона Международной премии   #МЫВМЕСТЕ.

Сегодня в Самаре в Молодежном центре состоялась встреча   с победителями регионального этапа 6-го сезона Международной премии   #МЫВМЕСТЕ. В ходе встречи победители и полуфиналисты регионального этапа Премии пообщались между собой, узнали больше о проектах друг друга и смогли обсудить дальнейшие планы их реализации.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ одна из крупнейших наград страны для волонтёров и социальных проектов, которая проводится при поддержке Президента России Владимира Путина и реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети». На региональном этапе   жюри отметило 28 проектов Самарской области как победителей, еще 7 вошли в число полуфиналистов – именно эти проекты сейчас проходят экспертную оценку для подведения итогов Премии.

Среди полуфиналистов - семь проектов из разных сфер. В номинации «Герои нашего времени» категории «НКО и проекты» — «Самарский батальон СамБат» некоммерческой организации «Самбат», в номинации «Код милосердия» — «Семейное творчество и инклюзия» межрегиональной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр».

Среди компаний в номинации «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес» — «Донорский экспресс» Куйбышевского дорожного совета по корпоративному волонтёрству ОАО «РЖД», в номинации «Лидер социальных изменений. МСП» — «Центр по уходу за пожилыми людьми и инвалидами» компании «Вдохновение».

В категории «Территория», номинации «Муниципальные образования», в полуфинал вышел Безенчукский район Самарской области. В специальной номинации «Сила единства», которую в этом году — объявленном в России Годом единства народов — ввели впервые, отметили проект «Единство молодёжи — надёжное будущее» Центра социальных проектов и молодёжных инициатив и «Социальный мост» АНО «ЦСОН Северного округа».

«В этом году Премии исполнилось уже 6 лет и все эти годы мы с командой участвуем в ней. В этом году мы подали на участие более 10 проектов в разные номинации. Большая часть наших проектов получили очень хорошие оценки от экспертов. Далее мы планируем их дорабатывать и развивать, а также подать заявку на участие в фонде президентских грантов. Очень хочется, чтобы благодаря таким проектам и активностям наша Самарская область ещё сильнее развивала разные добрые инициативы и одерживала победы!», — рассказала Наталья Галицына, руководитель проекта «Единство молодежи — устойчивое будущее!».

«Помощь кому-то всегда была и будет полезна. Очень хочется, чтобы усиливалась поддержка и помощь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Наш проект направлен на поддержку бойцов, сбор гуманитарной помощи, налаживание связей с командирами и бойцами, плетение сетей, изготовление свечей, психологическую поддержку и многое другое. Участие в Премии #МЫВМЕСТЕ даёт возможность получения информационной поддержки, поиска единомышленников, а также возможность заявить о проекте. У нас уже состоялось около 70 рейсов с помощью, на чём не хочется останавливаться!», — поделился Виктор Романов, руководитель проекта «Самарский батальон САМБАТ».

В финал пройдут заявки, набравшие необходимое количество баллов, которое будет определено Дирекцией Премии. Финальный этап стартует в конце сентября и будет состоять из народного голосования и оценки проектов членами Почетного жюри. Победителей объявят в декабре 2026 года на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, награды по традиции вручат Президент России Владимир Путин и первые лица страны.

Организаторы Премии #МЫВМЕСТЕ – Росмолодёжь и экосистема социального развития Добро.рф. Полный список победителей регионального этапа опубликован на сайте Премии: https://премия.мывместе.рф/winners26.

 

Фото: Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества Самарской области

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