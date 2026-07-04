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В Госдуме напомнили о крайнем сроке оплаты ЖКУ за июнь

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В Госдуме напомнили о крайнем сроке оплаты ЖКУ за июнь

Граждане России имеют право оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Об этом 4 июля рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Оплатить услуги ЖКХ за июнь можно до 15 июля. Напоминаю, что с 1 марта в России сдвинулся крайний срок оплаты ЖКУ, с 10-го на 15-е число каждого месяца», — сказал Кошелев в беседе с «РИА Новости».

Как отметил парламентарий, хотя проблема общей задолженности не является острой — большинство граждан платят вовремя, — новые сроки важны для финансового благополучия людей.

По его словам, новый срок оплаты ЖКУ является более удобным, поскольку у многих граждан зарплата начисляется после 10-го числа каждого месяца. Это, как уточнил Кошелев, избавляет от необходимости «дотягивать» до зарплаты, искать средства, чтобы оплатить квитанции, или брать в долг.

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