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В Самаре рассматривают варианты очистки и восстановления прудов в Ботаническом саду

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В Самаре рассматривают варианты очистки и восстановления прудов в Ботаническом саду

В Самаре приведут в порядок Верхний и Нижний пруды в Ботаническом саду. Речь идет об искусственных водоемах, которым больше 116 лет. Их дно постепенно заиливается, а воды становится меньше. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов, пишет Самара-КП.

«Ботанический сад — особо охраняемая природная территория регионального значения. Поэтому применять тяжелую технику нельзя — это разрушит биоценоз, который складывался больше века», — написал на своей странице в соцсети глава Минприроры региона.

По словам Артема Ефимова, в прудах Ботсада обитают редкие виды зоопланктона, черепахи, коллекционные сорта кувшинок. Кислородный режим в этих водоемах поддерживается за счет естественной растительности. Поэтому любое вмешательство должно быть максимально деликатным, отметил министр.

 

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