В Жигулевске пострадал несовершеннолетний, управлявший СИМ

3 июля в 15:20 11-летний подросток, управляя электросамокатом KUGOO следуя по ул. Оборонной со стороны д. 43 в направлении Московского шоссе, в районе дома № 42 по ул. Оборонной, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на препятствие (неровность дорожного покрытия), после чего произошло падение с СИМ. Водитель электросамоката госпитализирован.

3 июня на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.