2 июля в Хворостянском районе произошло смертельное ДТП

2 июля в Хворостянском районе в 06:35 57-летний мужчина, управляя автомашиной Chevrolet Niva, припарковался на обочине дороги, идущей со стороны села Ольгино в направлении автодороги «Осинки-Приволжье», не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, и покинул его, а транспортное средство, стоящее под уклоном, покатилось. Мужчина, предприняв попытку остановить транспортное средство, был прижат им к дереву. Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.