В Самаре введут штрафы и парковочные зоны для электросамокатов

В Самаре готовятся ужесточить правила в сфере средств индивидуальной мобильности (СИМ). Под этим термином подразумеваются электросамокаты и другие подобные транспортные средства. Пакет изменений подготовлен и уже обсуждается профильным комитетом городской Думы, сообщил муниципальный депутат Дмитрий Асеев.

Нормативными документами, которые находятся в стадии рассмотрения, предполагаются изменения в трёх аспектах:

Парковка. СИМ нельзя будет бросать где заблагорассудится. Стоянки электросамокатов на территориях общего пользования попадут под запрет. Будут оборудованы специальные парковочные зоны, которых в городе запланировано 182. В Ленинском и Самарском районах уже размечены 26 из них.

Штрафы. Прежде всего, это касается юрлиц — кикшеринговых компаний, занимающихся прокатом СИМ. Санкции за нарушение правил для них составят до 20 тысяч рублей. Административные штрафы для физлиц пока обсуждаются.

Контроль за соблюдением правил будет постоянным. Кто и как будет его осуществлять, пока не определено. Это будет обсуждаться совместно с дептрансом и кикшеринговыми компаниями. Асеев не исключил введение автоматической системы контроля нарушений, в которой будут задействованы и прокатчики. Они смогут штрафовать клиентов, нарушающих муниципальные правила обращения с СИМ, пишет Самара-АиФ.