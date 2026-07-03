Минздрав Франции сообщил о более 2 тыс. погибших за неделю на фоне жары

Во Франции более 2 тыс. жителей погибли за неделю из-за аномальной жары. Об этом 3 июля сообщила глава минздрава страны Стефани Рист в эфире телеканала TF1.

Отмечается, что предварительные данные за период с 22 по 28 июня указывают примерно на 2025 дополнительных смертей. При этом Рист подчеркнула, что оценка основана лишь на 60% поступивших свидетельств о смерти, поэтому итоговое число может измениться.

Рист также отметила, что в период недавней волны жары в стране был зафиксирован заметный рост смертности среди граждан старше 45 лет, информирует «Газета.Ru».