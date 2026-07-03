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В регионе стартовали окружные стратегические сессии проекта «Вызов»

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В Самарской области дан старт очередному этапу окружных стратегических сессий «Семья на первом месте: семьесбережение и профилактика социального сиротства».

В Самарской области дан старт очередному этапу окружных стратегических сессий «Семья на первом месте: семьесбережение и профилактика социального сиротства». Мероприятия проводятся в рамках специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. Практика проведения таких сессий по окружному принципу была успешно запущена в прошлом году и доказала свою эффективность, поэтому регион активно продолжает эту работу.
Новый цикл стратегических сессий продлится до октября 2026 года и охватит все муниципалитеты региона. Первой территорией, открывшей серию, стал Северный округ. Стартовая встреча объединила представителей Сергиевского, Шенталинского, Елховского, Челно-Вершинского, Кошкинского и Красноярского районов.
Итогом всех окружных сессий станет рейтинг муниципалитетов. Такой подход позволит оценить эффективность работы местных администраций в сфере семьесбережения и профилактики социального сиротства, а также выявить лидеров по внедрению эффективных практик.
«Работа непростая, требующая большого вовлечения и взаимодействия различных служб и органов, но именно проект "Вызов" стал инструментом, который позволил объединить усилия всех структур ради одной цели — сохранения семьи. Это переформатирование всей системы: мы уходим от модели контроля, к модели помощи, когда мы поддерживаем родителей и даём им шанс изменить ситуацию», - отметил заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников.
На встрече проанализировали ключевые изменения в системе профилактики социального сиротства в регионе, после чего представители муниципалитетов презентовали свои локальные результаты работы за последние два года.
«Перезагрузка системы уже идёт: мы уходим от ситуации, когда семья остаётся один на один с проблемой, сейчас специалисты приходят на помощь. И нам важно понять, какие решения действительно работают, чтобы усилить их и распространить на все муниципалитеты», - подчеркнула региональный куратор специального проекта «Вызов» Екатерина Сеницкая.
Практическая часть сессии была посвящена составлению карты системных барьеров и дефицитов в сфере профилактики социального сиротства. Специалисты из различных ведомств приняли участие в групповой работе «Создание бесшовного алгоритма коммуникации ведомств», направленной на ликвидацию дублирующих функций и исключение потери экстренных сигналов о семейном неблагополучии.
Особый акцент организаторы сделали на практикуме по разбору реальных жизненных сценариев. Участники проектировали стратегии помощи для самых сложных категорий: одиноких молодых матерей в кризисе, опекунских семей с конфликтом поколений, а также родителей с зависимостями. По каждому кейсу команды выстраивали план работы с чёткими сроками и критериями оценки успешности преодоления кризиса.
Итогом окружной сессии стало закрепление модели единого сквозного протокола межведомственного взаимодействия в Самарской области, который позволит защитить ребёнка, сохранив его в кровной семье.
Напомним, что Самарская область стала одним из 14 российских регионов, участвующих в спецпроекте «Вызов», разработанном по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Большое внимание реализации проекта уделяет глава региона Вячеслав Федорищев. С начала действия проекта в регионе жизнеустроено свыше 800 детей, из них более 300 детей вернулись в кровные семьи.

 

Фото:   Администрация м.р. Сергиевский

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