В Самаре список домов-памятников пополнился четырьмя новыми объектами

В Самаре выросло число памятников. О новых постройках в профильном списке рассказали в региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия, пишет Самара-МК.

Речь идет о домах Козмодемьянского и мещанина Васильева на Степана Разина, 79 (литера А) и 83 (литеры А, А1), а также Савельева на Самарской, 57 (литера А) и на участке Крашенинникова на Чапаевской, 63 (литеры А, А1).

Уникальные постройки обустроили в 1890-е, 1888, 1868 и 1901 годы соответственно. Их вывели из перечня выявленных объектов культурного наследия и внесли в единый госреестр.

Теперь там нельзя заниматься капитальным строительством и другими работами, не связанными с сохранением домов, размещать элементы инженерного оборудования, прокладывать коммуникации надземным способом, ставить киоски, павильоны и навесы, малые архитектурные формы, кроме утраченных.

Дом на участке Крашенинникова. Фото: Яндекс.Карты