В «Аксаков - центре» прошло мероприятие по формированию основ финансовой грамотности у детей

В модельной библиотеке семейного чтения «Аксаков - центр» прошло мероприятие, направленное на формирование основ финансовой грамотности у детей.

Сотрудники библиотеки провели игорное занятие для ребят из Детского сада «Колокольчик» с. Борское.

Его целью было познакомить участников с первичными экономическими понятиями («банк», «рубль», «пластиковая карта», «пин-код», «деньги», «монеты», «купюры», «наличные» и «безналичные» деньги).

Занятие прошло в увлекательной форме, через сказку, обсуждение и практические задания.

В ходе мероприятия с ребятами была проведена беседа "Деньги всякие нужны", дети поиграли в магазин, рассмотрели монеты, используя наглядный материал прослушали сказку о сороке, которая потеряла свою банковскую карту и столкнулась с финансовыми трудностями и разукрасили книжку-раскраску "Как сорока сберкарту потеряла".

Такие занятия помогают в лёгкой и занимательной форме освоить серьёзные темы, связанные с финансами, и сформировать навыки финансовой безопасности у детей.

Фото: минкульт СО