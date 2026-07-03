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Предпринимателей губернии приглашают на фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Китае

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15-19 августа 2026 года Российский экспортный центр проведет фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Тяньцзине — одном из ключевых портовых городов Северного Китая.

15-19 августа 2026 года Российский экспортный центр проведет фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Тяньцзине — одном из ключевых портовых городов Северного Китая.
Фестиваль станет важным событием для укрепления позиций российских брендов на китайском рынке, а также послужит надежной платформой для российско-китайского бизнес-диалога. 
«Приглашаем производителей Самарской области к активному участию в фестивале. Это уникальная возможность представить иностранным потребителям свою продукцию. Участие в деловой программе поможет самарским компаниям найти партнеров за рубежом и даст им дополнительные возможности для старта взаимовыгодных, долгосрочных международных проектов», — акцентировал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Компании могут принять участие в нескольких форматах: организация рабочих мест для прямых розничных продаж, подключение к каналам онлайн-торговли, проведение B2B-переговоров с потенциальными импортерами и дистрибьюторами Китая. 
В рамках фестиваля-ярмарки будет представлен широкий спектр товарных категорий: бакалея и кондитерские изделия, безалкогольные напитки и алкогольная продукция, натуральная косметика, парфюмерия, молочная и мясная продукция, рыба и морепродукты, масложировая продукция, товары народных промыслов.
Регистрация открыта до 10 июля. Подача заявок по ссылке: https://www.exportcenter.ru/services/programma-sdelano-v-rossii/Made-in-Russia/festival_yarmarka_sdelano_v_rossii/. 
Для экспортно ориентированного бизнеса в Самарской области работает Центр поддержки экспорта, специалисты которого помогут с оформлением документации, переводом на иностранные языки, выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках. Центр поддержки экспорта работает на базе центра «Мой бизнес» на улице Молодогвардейской, 211.
Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото – РЭЦ (Российский экспортный центр)

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