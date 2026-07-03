Самарские сельхозтоваропроизводители и эксперты оценили возможности роботизации в садоводстве

Создание собственных технологических цепочек, обеспечение устойчивого развития АПК в условиях внешних ограничений и подготовка кадров нового поколения - именно эти стратегические цели ставит перед сельскохозяйственной отраслью национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Самарская область, которая удерживает статус лидера по внедрению беспилотных систем в АПК, следует этому курсу, интегрируя передовые агротехнологии в повседневную работу аграриев.

На базе Научно-исследовательского института «Жигулевские сады» состоялся демонстрационный показ автономного робота-опрыскивателя, где региональные аграрии и эксперты оценили возможности наземной роботизации в промышленном садоводстве.

Мероприятие, организованное министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области совместно с компаниями «Евротехника МТС», «Жигулевские сады» и «Новый век агротехнологий», наглядно продемонстрировало: техническое перевооружение отрасли делает человеческий труд безопаснее, а производство - эффективнее.

Представленный робот-опрыскиватель предназначен для садоводства и виноградарства. Это самоходный агрегат на гусеничном ходу, оснащенный дизель-генератором и системой электропривода, что существенно экономит топливо и повышает экологичность производства. Благодаря цифровой карте поля, системам GPS и лазерным дальномерам (лидарам), робот передвигается полностью автономно. При выходе из междурядья техника автоматически перекрывает подачу раствора, что исключает перерасход агрохимикатов.

«То, что мы сейчас видим, интересно в первую очередь для крупных промышленных товарных садоводческих предприятий», - отметил руководитель управления растениеводства и земледелия минсельхозпрода Самарской области Сергей Кирсанов.

Разработчики подчеркивают, что это не экспериментальная модель, а уже успешно работающая техника. Подобные роботы уже зарекомендовали себя в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму.

Самарские сельхозтоваропроизводители увидели в новинке огромную перспективу. Главный агроном садоводческого хозяйства Владислав Ханов назвал показ настоящим прорывом: «Буквально 3-4 года назад я мог смотреть на такое только в интернете. Этот комплекс заменит нам множество технологических процессов. Моя мечта - чтобы робот с помощью камер давал еще и мониторинг, видел болезни листьев и прогнозировал урожай».

Кроме того, ключевое преимущество роботизации - в решении вопроса производственной безопасности специалистов. Опрыскивание средствами защиты растений - зона повышенного риска. Так один оператор с планшетом может удаленно контролировать работу сразу четырех таких машин. По оценкам Минсельхоза РФ, внедрение подобных роботизированных систем позволяет экономить до 30% средств.

Отметим, что наземная роботизация в Самарской области становится закономерным продолжением курса на модернизацию и цифровизацию АПК. При содействии правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева в регионе выстроена система мер для внедрения инноваций. Для сельхозпроизводителей предусмотрено субсидирование 40% затрат на системы точного земледелия, метеостанции и беспилотные авиационные системы, до 50% - на оборудование для молочного животноводства, от 10% до 30% - на сельхозтехнику и мелиоративное оборудование, а также 20% - на ремонт техники. Размер господдержки может достигать 20 млн рублей в год на одного получателя.

«Главная наша задача как законодателей - совершенствовать нормативную базу и сохранять все меры государственной поддержки самарского АПК, чтобы аграрии могли уверенно внедрять передовые разработки, - акцентировал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Сомов. - Роботизация промышленного садоводства напрямую влияет на технологический суверенитет региона. Радует, что самарские товаропроизводители находятся в авангарде этих изменений и на практике реализуют цели национального проекта».

Внедрение роботов и ИИ в АПК выступает драйвером для появления высококвалифицированных специалистов-аналитиков, способных управлять сложными технологическими цепочками и обеспечивать продовольственную безопасность страны на качественно новом уровне.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области.