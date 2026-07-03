В Самаре прошла церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО

2 июля региональный центр тестирования ГТО Самарской области провел церемонию вручения знаков отличия участникам, успешно выполнившим нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Среди награждаемых - школьники и взрослые, государственные служащие Самарской области и целые семейные команды, придерживающиеся здорового и активного образа жизни. Знаки вручила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Благодарственными письмами министерства были отмечены студенты - призеры всероссийского фестиваля ГТО среди студентов вузов.

Комплекс ГТО успешно реализуется в Самарской области с 2014 года. Этим летом в регионе в пятый раз проходит ежегодная областная физкультурно- спортивная акция «Лето в стиле ГТО», в ходе которой жители региона получают информацию о комплексе «Готов к труду и обороне», регистрируются на сайте ГТО и приступают к выполнению нормативов. А с 1 июля в Самаре в рамках городской акции «Самара в движении» выполнить испытания ГТО можно каждые субботу и воскресенье на площадке у стадиона в парке Гагарина.

Фото: минспорта СО