В Промышленном районе Самары состоялось выездное совещание, посвященное реализации проектов КРТ

В Промышленном районе Самары состоялось выездное совещание министерства градостроительной политики Самарской области, посвященное реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Мероприятие прошло с участием заместителя министра Натальи Райской, депутатов Самарской губернской думы Александра Живайкина, депутатов городской думы Елены Свиридовой и Дмитрия Щербакова, а также инвесторов.

Место встречи выбрано не случайно: на Безымянке сосредоточены ключевые проекты КРТ, одобренные Градостроительным советом. Работа совета возобновлена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в целях перезагрузки градостроительной политики региона.

КРТ рассматривается как эффективный инструмент системного развития: застройщики получают площадки под жилье и берут обязательства по возведению социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. На безымянских площадках запланировано строительство детских садов, школ и поликлиники, предусмотрено достаточное количество парковочных мест.

Подход соответствует концепции «умного градостроительства» и модели «15-минутного города», обеспечивающей доступность базовых услуг в пешей доступности. Важной социальной задачей остается расселение аварийного фонда с предоставлением гражданам благоустроенных квартир.

В ходе обхода территории участники осмотрели расселенные квартиры, обсудили промежуточные итоги работ. Инвесторы поделились опытом взаимодействия с собственниками жилья и доложили о ходе строительства новых социальных объектов.

Фото департамент информационной политики СО