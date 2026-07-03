В Чапаевске мужчина обвиняется в двойном убийстве

В Чапаевске предъявлено обвинение 49-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, в ночь с 30 июня на 1 июля 2026 года фигурант вернулся домой из командировки, где проживала его сожительница, которая в это время находилась дома со знакомым. Обвиняемый на почве ревности взял табурет и нанес им множественные удары по голове и туловищу 47-летней сожительнице и ее 44-летнему знакомому. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления. Женщина была доставлена в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, однако, несмотря на оказанную помощь, скончалась через несколько часов от полученных травм.

В настоящее время в отношении фигуранта судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.