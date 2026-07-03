С 3 по 5 июля 2026 года состоятся «Большие гастроли» Театра кукол им. Г. С. Анисимова в Тольятти, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров программы «Большие гастроли» на сцене Тольяттинского театра кукол пройдут показы спектаклей «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Кот наоборот».

«"Большие гастроли" — это не просто поездка, а творческий обмен. Артисты будут знакомить страну с Находкой и сами учиться у коллег из других регионов», - говорит директор театра Наталья Алейникова.

Участие в программе «Большие гастроли» — уже добрая традиция для театра, и знак высокого признания. Театр из Находки был отобран для этого проекта среди сотен других, и ему выпала честь представлять весь Приморский край. До этого артисты уже ездили в другие города, в том числе довольно далекие от Находки.

Начало показов спектакля:

«Муха-Цокотуха»: 3 июля 2026, пятница, 11:00, 15:00, 18:00

«Федорино горе»: 4 июля 2026, суббота, 10:00, 12:00, 14:00

«Кот наоборот»: 5 июля 2026, воскресенье, 10:00, 12:00

Краткая информация о театре:

Находкинский театр кукол им. Г.С. Анисимова — единственный профессиональный театр в городе. Его история началась в 1978 году с небольшой студии при Доме культуры строителей, а официальный статус театр получил в 1989 году. С 2022 года театр носит имя своего основателя и бессменного руководителя до 2009 года, Заслуженного работника культуры РФ Геннадия Сафаньяевича Анисимова.

За время работы коллектив поставил более 55 спектаклей, является активным участником фестивалей и гастрольной деятельности. С 2022 года театр участвует во всероссийской программе «Большие гастроли» Министерства культуры РФ, а в 2022 году получил Гран-при Дальневосточного театрального фестиваля «Территория детства»