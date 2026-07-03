Самарская областная детская библиотека объявляет открытый межрегиональный конкурс детских литературных миниатюр «Непослушные истории»

Есть истории, которые не любят правил. Они сворачивают с намеченного пути, оживляют фонарные столбы, превращают обычный двор в неизвестный город и ведут автора туда, где рождается настоящая фантазия. Именно для таких историй создан конкурс «Непослушные истории». Это пространство, где дети могут выйти за рамки шаблонов и попробовать себя в роли писателей.

Библиотека приглашает участников создать литературную миниатюру – небольшое по объёму художественное произведение в прозе или стихах, отличающееся лаконичностью, образностью и завершённостью авторского замысла.

К участию приглашаются дети и подростки от 9 до 14 лет (включительно).

Номинации конкурса:

– «Город, которого нет».

– «Лето кончится не скоро».

– «Письмо от фонарного столба».

– «Записки охотника»

Название выбранной номинации одновременно является заголовком конкурсной работы.

Заполнить регистрационную форму и прикрепить свою конкурсную работу можно будет с 9 июля — sodb.ru/n_istorii .

Критерии оценки конкурсных работ: соответствие заголовку; креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения, наличие авторского стиля; грамотность исполнения работы (смысловая, стилистическая, лексико-грамматическая).

Прием работ – с 9 июля до 31 октября 2026 г.

Работа жюри – с 1 ноября по 1 декабря 2026 г.

Торжественное подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в рамках областного форума «Флагман чтения» в первой декаде декабря 2026 года.

Положение, подробности и установочный вебинар размещены на сайте библиотеки - sodb.ru/n_istorii .