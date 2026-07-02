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В вестибюлях строящейся станции метро «Театральная» в Самаре нанесут QR-коды

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В вестибюлях строящейся станции метро «Театральная» в Самаре нанесут QR-коды

В вестибюлях строящейся станции метро «Театральная» нанесут QR-коды, информирующие пассажиров о культурных событиях в жизни города. Об этом сообщает корреспондент «Самарской газеты» с выездного заседания комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которое состоялось в Самаре.

Основные работы по строительству одиннадцатой станции самарского метрополитена идут с 2023 года. Сейчас уже пройдено два тоннеля глубиной залегания от 20 до 37 метров, возведены монолитные конструкции пешеходных выходов №1 и №3. Для выхода №2 сейчас готовится котлован, а начало работ над выходом №4 пока отложено из-за необходимости демонтажа здания. Под землей для станции сделано более 300 технических помещений, в которых выполнена предчистовая отделка и монтируются инженерные системы.

В вестибюлях начинаются работы по чистовой отделке. В оформлении станции будут использованы образы артистов и деятелей культуры. Также нанесут QR-коды, информирующие пассажиров о культурных событиях в жизни города. Заместитель председателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов отдельно похвалил идею добавить интерактивности:

— Очень здорово, что кроме возможности куда-то доехать люди смогут еще и узнавать о каких-то событиях без лишних действий, просто занимаясь своими делами, передвигаясь по городу.

Приступить к пусконаладке планируют к концу этого года, а в начале следующего уже может произойти технический прогон поезда. Ввод в эксплуатацию назначен на 1 квартал 2027 года. Дальнейшие планы по развитию метрополитена в Самаре включают в себя вторую ветку от станции «Московская» до ЖД-вокзала и метротрамвай.

— Самарское метро должно быть частью единой транспортной инфраструктуры города, вместе с трамваями, железнодорожными путями и строящейся магистралью «Центральная», которая станет основным логистическим коридором, обеспечивающим беспрепятственное передвижение жителей, — высказался председатель комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Теги: Городской транспорт

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