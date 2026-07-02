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В Самаре открылась выставка о Египте

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1 июля в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка «Мифы и символы Древнего Египта». Главная особенность выставки — тактильный формат.

1 июля в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка «Мифы и символы Древнего Египта» (12+). Это событие — часть волонтёрского проекта «Прикосновение к красоте» от Культурной Ассоциации «Новый Акрополь». Его задача — помогать людям с нарушениями зрения знакомиться с мировым искусством.

Главная особенность выставки — тактильный формат: все экспонаты можно трогать. Посетители увидели скульптурные и рельефные репродукции произведений искусства — их оригиналы хранятся в музеях Москвы, Каира, Берлина, Парижа, Нью‑Йорка и других городов. К каждому экспонату есть аннотация, продублированная рельефно‑точечным шрифтом.

На открытии гости посмотрели фильм «Древний Египет. Земля Возрождённая» с тифлокомментариями и побывали на экскурсии по выставке. Так получилось познакомиться с культурой и мифами Древнего Египта сразу несколькими способами — и это сделало впечатления ярче.

Помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства Самарской области).

Проект «Прикосновение к красоте» работает с 2016 года: выставки уже проходили в Москве, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге. Теперь такая возможность появилась и у жителей Самарской области.

Выставка будет открыта до 30 сентября 2026 года. В июле и августе запланированы мастер-классы — их расписание появится позже —следите за нашими анонсами!

Такое событие показывает, как можно по‑новому рассказывать об искусстве и делать его доступнее для всех.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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