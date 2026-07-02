Самарская полиция обеспечила охрану правопорядка при демонтаже киосков в Ленинском районе

Самарские полицейские совместно с представителями ДНД обеспечили охрану правопорядка в ходе демонтажа объектов в Ленинском районе.

В Самаре сотрудники полиции совместно с представителями добровольной народной дружины обеспечили охрану общественного порядка в ходе демонтажа торговых и иных объектов, расположенных на пересечении улиц Маяковского и Коммунистической.

Кроме того, в рамках мероприятия полицейские провели проверку соблюдения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области