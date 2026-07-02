«Соль земли»: более 500 заявок поступило на XIX Международный кинофестиваль в Самаре

1 июля завершился прием заявок на участие в XIX Международном кинофестивале «Соль земли», который пройдет в Самаре с 14 по 18 сентября при поддержке Правительства Самарской области, администрации города и партнеров. В этом году организаторы получили более 500 заявок от авторов документального кино из России, Кыргызстана, Беларуси, Сербии и Республики Сербской, Армении, Казахстана, Узбекистана, Греции и Франции.



Самой массовой номинацией в этом году стала «Здесь и сейчас»: на нее было подано более половины всех заявок. Также поступили заявки в остальных четырех номинациях: «Времена не выбирают», «Русский Собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..» – «Куда идем?». Для конкурсной программы отборочная комиссия выберет от 40 до 60 фильмов, которые будут показаны на фестивале. Результаты отборочного этапа будут опубликованы на сайтах кинофестиваля и администрации города Самары в середине августа.



«Кинематографисты заявили на конкурс невероятно глубокие и честные истории. Это картины о непростых человеческих судьбах, сложном жизненном выборе, захватывающих путешествиях и, конечно, о поиске себя в этом огромном мире. Традиционно особое, трепетное место в программе занимают киноленты, посвященные сохранению национальных традиций, культурного кода и семейных ценностей, а также авторы, которые не боятся поднимать острые социальные и глубокие философские вопросы современности», – отметила президент Международного кинофестиваля «Соль земли» Мария Серкова.



Автору фильма, который будет признан лучшим, вручат золотую статуэтку Архангела Михаила, который считается духовным покровителем всех, кто борется со злом вокруг и внутри себя и является символом кинофестиваля «Соль земли». За лучшую операторскую работу будет вручена серебряная статуэтка, а за лучший фильм в каждой из пяти представленных номинаций – бронзовая. Также будут вручены специальные призы.

Фото: пресс-служба администрации Самары