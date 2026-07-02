Марина Комина и Кирилл Миллер - призеры чемпионата России по велоспорту-шоссе

В городе Иннополис республики Татарстан проходит чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. Первой дисциплиной стали индивидуальные гонки на время. В число призеров вошли спортсмены из Самарской области.

Женщины, 26,6 км:

Екатерина Гуренкова (Орловская область) - 36:02

Тамара Дронова (Москва) - 36:11

Марина Комина (Самарская область) - 36:29

Мужчины, 36 км:

Петр Рикунов (Орловская область) - 42:37

Кирилл Миллер (Самарская область) - 42:45

Савва Новиков (Москва) - 43:14

Фото: Федерация велосипедного спорта России / минспорта СО