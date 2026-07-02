Марина Комина и Кирилл Миллер - призеры чемпионата России по велоспорту-шоссе

В городе Иннополис республики Татарстан проходит чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. Первой дисциплиной стали индивидуальные гонки на время. В число призеров вошли спортсмены из Самарской области.
Женщины, 26,6 км:
Екатерина Гуренкова (Орловская область) - 36:02
Тамара Дронова (Москва) - 36:11
Марина Комина (Самарская область) - 36:29
Мужчины, 36 км:
Петр Рикунов (Орловская область) - 42:37
Кирилл Миллер (Самарская область) - 42:45
Савва Новиков (Москва) - 43:14
Фото: Федерация велосипедного спорта России / минспорта СО