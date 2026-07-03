Житель Кинель-Черкасского района убил приятеля и поместил останки в канализационный колодец

Прокурор Кинель-Черкасского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 76-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего).

По версии следствия, в январе 2026 года обвиняемый и его 69-летний знакомым распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома избил приятеля, а затем ударил его ножом в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В последующем с целью сокрытия следов преступления и затруднения установления личности погибшего мужчина расчленил тело в бане и поместил останки в канализационный колодец на территории своего дома.

Уголовное дело направлено в Кинель-Черкасский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.