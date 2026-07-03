Житель Самарской области незаконно поймал 83 рыбы

В Самарской области мировой судья Жигулевска вынес приговор тольяттинцу. Мужчину признали виновным в незаконной добыче водных биоресурсов с применением запрещенных способов массового истребления.

Рыбак на ПВХ-лодке с мотором приплыл на акваторию Волги в километре ниже плотины Жигулевской ГЭС, в районе острова Даманский, и с нарушением правил рыболовства незаконно выловил 83 рыбы. Ущерб составил 89,46 тыс. рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства. В том числе добровольное возмещение вреда, наличие малолетнего ребенка и благотворительную помощь социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

В итоге тольяттинца отправили на 190 часов на обязательные работы. Спиннинг конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в силу, пишет Самара-МК.