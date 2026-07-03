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В Самаре на площадке Безымянки обсудили стратегию обновления городских кварталов

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В Самаре на площадке Безымянки обсудили стратегию обновления городских кварталов

В Промышленном районе Самары прошло выездное совещание министерства градостроительной политики, Самарской области посвященное реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). В мероприятии приняли участие заместитель министра Наталья Райская, депутаты Самарской губернской думы Александр Живайкин, депутаты Самарской городской думы Елена Свиридова и Дмитрий Щербаков, а также инвесторы, реализующие проекты КРТ в разных частях города.

Место для встречи выбрано не случайно: именно на Безымянке сегодня сосредоточены несколько ключевых проектов КРТ, одобренных Градостроительным советом. Напомним, работа совета была возобновлена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в целях перезагрузки градостроительной политики региона.

Комплексное развитие территорий сегодня рассматривается как один из наиболее эффективных градостроительных инструментов. Его ключевое преимущество — системный подход: застройщик получает площадку под жилье, но при этом берет на себя обязательства по возведению сопутствующей социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.

На безымянских площадках КРТ в перспективе запланировано строительство нескольких детских садов, школ, а также поликлиники. Особое внимание уделяется и вопросам комфорта автомобилистов — проекты предусматривают достаточное количество парковочных мест.

Такой подход полностью соответствует концепции «умного градостроительства» и модели «15-минутного города», где жители могут получить все базовые услуги в пешей доступности. Важнейшей социальной составляющей остается и расселение аварийного фонда с предоставлением горожанам современных благоустроенных квартир.

 

 

В ходе обхода территории участники осмотрели уже расселенные квартиры и обсудили с застройщиками промежуточные итоги работ. Инвесторы поделились практическим опытом взаимодействия с собственниками жилья, чьи дома попали под снос.

«Каждый опыт КРТ — уникален. Сегодняшняя встреча как раз показывает системную работу с инвесторами и застройщиками. Мы выстраиваем открытый диалог с каждым участником процесса. Особо отмечу: на прошлом Градостроительном совете губернатор поставил нам две четкие задачи — максимально подробно информировать жителей и активнее работать с инвесторами. Эти поручения уже взяты в работу», — прокомментировала замминистра градостроительной политики Наталья Райская.

Депутат губернской думы Александр Живайкин подчеркнул, что расселение требует индивидуального подхода к людям. «Тема КРТ для страны достаточно новая. Важно рассматривать ее не только через призму градостроительной политики, но и через комфорт простых граждан. За каждым документом стоит жизнь человека с его привычками, страхами и надеждами. Нужен честный диалог и внимание к каждой семье», — отметил он.

Застройщики подтвердили, что сопровождение жителей — важная часть их работы. «Мы не просто выплачиваем компенсацию, мы помогаем подобрать жилье, оформить документы, а иногда буквально становимся психологами», — рассказал руководитель ООО «Империя» Александр Попов. Его коллега, руководитель СК «ВИРА» Рамиль Халиуллов, добавил: «Мы стараемся понять потребности жителей и всегда идти на компромисс, чтобы выстроить доверительные отношения».

Во время выездного совещания застройщики также рассказали о строительстве новых социальных объектах на территориях КРТ.

«К 2030 году на территории КРТ будет построен детский сад на 240 мест. Также запроектирована школа на 900 мест», — рассказала заместитель председателя правления по стратегическому развитию ГК «Паритет Девелопмент» Ботагоз Кинжалинова о реализации проекта КРТ в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской, где появятся новые социальные объекты.

 

Фото – министерство градостроительной политики Самарской области

 

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