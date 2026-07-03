В Тольятти иномарка столкнулась со скутером Suzuki под управлением 45-летнего мужчины

2 июля на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало пять человек, еще один - погиб.

В Автозаводском районе Тольятти в 12:10 72-летний мужчина, управляя автомашиной Renault Kaptur, двигался по проспекту Степана Разина со стороны улицы Свердлова в направлении проспекта Ленинского. В пути следования, при выполнении разворота вне перекрестка возле дома №41, не уступил дорогу и допустил столкновение со скутером Suzuki под управлением 45-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении со стороны улицы Фрунзе. Водитель скутера госпитализирован.