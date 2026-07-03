Первые тренировки проекта «Самара в движении» состоялись на городских пляжах и в парках

1 июля в Самаре стартовала работа основных площадок проекта «Самара в движении» – на Первомайском спуске и на площадке «Место силы» на пляжах, а также в парке им. 50-летия Октября и парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

На пляжных площадках все желающие могли принять участие в занятиях по ушу, хатха-йоге и боксу, потренироваться на баскетбольной площадке, попробовать себя в регби и флаинг диске.

Напомним, расписание занятий публикуются в группе проекта «Самара в движении» ВКонтакте: vk.com/samaravdvizhenii. Там же можно следить за изменениями в расписании, в том числе связанными с погодными условиями.