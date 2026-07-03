Хлопок на детской площадке произошел в поселке Усть-Кинельский

Кинельская межрайонная прокуратура провела проверку по факту инцидента в пос. Усть-Кинельский.

Установлено, что 01.07.2026 на детскую площадку «Бригантина» пластиковую бутылку бросили подростки. Состав содержимого емкости, который позволяет произвести хлопок, несовершеннолетние увидели в видео, размещенном в открытом доступе в сети Интернет.

В результате происшествия никто не пострадал.

Межрайонная прокуратура приняла меры по блокировке сайтов, содержащих информацию о химических экспериментах, создающих опасность для окружающих.

Работа органов профилактики с несовершеннолетними и их законными представителями на контроле надзорного ведомства, сообщает облпрокуратура.