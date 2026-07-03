Тольяттинка, живущая с больным с мужем и малолетними детьми, незаконно поставила на миграционный учет 58 иностранцев

Сотрудники полиции установили, что работник одного из складов коммерческой организации, ранее не судимая 38-летняя жительница Тольятти, в феврале прошлого года по месту своей регистрации, где в многоквартирном доме проживает с мужем, имеющим ограничения по здоровью, и малолетними детьми, незаконно поставила на миграционный учет 58 иностранных граждан, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества граждан не предназначено.

При подаче документов на регистрацию в территориальном отделе по вопросам миграции женщина неоднократно предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказалась.

В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами правил миграционного учета, участковыми уполномоченными полиции отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти установлено, что несколько десятков человек зарегистрированы в одной квартире и по месту регистрации не проживают.

Собственница жилища призналась, что за вознаграждение в размере 29 тысяч рублей фиктивно зарегистрировала у себя 58 иностранных граждан. Своими умышленными действиями, как установили полицейские, непосредственно направленными на создание условий для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, злоумышленница 20 раз нарушила требования ч. 3 ст. 7 ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006, в соответствии с которой временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания, чем лишила возможности отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Тольятти, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов в РФ, осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижением на территории РФ.

Сотрудниками полиции Управления МВД России по г. Тольятти в отношении матери троих детей возбуждено, соединено в одно производство и расследовано 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», материалы которых вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу. Для обеспечения приговора на имущество злоумышленницы наложен арест.

Подсудимая в судебном заседании вину признала и раскаялась. Суд признал достаточными для обвинительного приговора собранные и представленные сотрудниками полиции доказательства и, с учетом всех обстоятельств, назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.