3 июня на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

В Октябрьском районе Самары несовершеннолетний водитель автомобиля столкнулся с мотоциклом. В 08:20 17-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora двигаясь по ул. Гагарина со стороны ул. Революционной в направлении ул. Авроры, в пути следования по ул. Авроры, в нарушение п.6.2 и 6.13 ПДД РФ, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением 34-летнего водителя, который двигался по ул. Авроры со стороны ул. Артёмовской в направлении ул. Мориса Тореза на разрешающий сигнал светофора. Водителю мотоцикла назначено стационарное лечение.