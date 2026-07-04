На пожаре в Самаре пострадала женщина

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 15 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В Красноглинском районе Самары горели домашние вещи в квартире на площади 2 кв.м. На пожаре пострадала 55-летняя женщина.

Три крупных пожара произошло в Самаре и Чапаевске. Так, в Железнодорожном районе горела макулатура на площади 100 кв.м, а в Промышленном - неэксплуатируемое строение на площади 150 кв.м.

В Чапаевске горело заброшенное здание на площади 100 кв.м, пишет Волга-Ньюс.