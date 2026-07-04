Выставка в СОУНБ представит читателям выдающихся медиков в истории губернии

9 июня Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие выставки «Столпы самарской медицины». Книжная экспозиция расскажет о появлении в регионе одной из первых в России Пастеровской станции и познакомит гостей с врачами, чьи имена вошли в историю Самарской области.

Выставка представит издания, посвящённые жизни и профессиональной деятельности Ю.В. Португалова, Н.В. Постникова, Г.А. Митерёва, Н.Д. Ляпиной, Т.И. Ерошевского. Каждый из этих медиков внёс серьёзный вклад в сферу здравоохранения, оставил весомое наследие. Так, например, Нестор Васильевич Постников основал первую в мире кумысолечебницу, применяя научную методику лечения. Тихон Иванович Ерошевский создал центр лечения детей с врождённой глаукомой, а также совершил прорыв в глазной хирургии.

Кроме того, представленные на экспозиции материалы расскажут о появлении в Самарской губернии Пастеровской станции, осуществляющей борьбу с бешенством. Передовой медицинский пункт имени французского химика Луи Пастера открылся в регионе в 1886 году и позволил спасти тысячи жизней.

Вместе с открытием выставки в Самарской областной научной библиотеке пройдёт «День самарского долголетия» в рамках реализации регионального движения «За медицину здорового долголетия». В стенах учреждения будет работать Самарский областной центр общественного здоровья, который позволит гостям оценить свой биологический возраст и скорректировать предриски развития возможных заболеваний.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах библиотеки «ВКонтакте».

9 июня 2026 года в 13:14, краеведческий отдел Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, д. 14а)

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Фото: пресс-служба СОУНБ