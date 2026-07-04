В Сызрани вновь пройдет фестиваль «Серебряные трубы Поволжья»

С 13 по 16 августа в Сызрани пройдёт юбилейный XXX Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». (0+)



Для города это уже традиция, которая давно вышла за рамки регионального события: сюда съезжаются музыканты из России и стран ближнего зарубежья — любительские, учебные и профессиональные коллективы, смешанные, военные, детские, взрослые. От ансамблей от трёх человек до больших оркестров, без ограничений по возрасту и составу.



Приём заявок открыт до 15 июля. Заявки принимаются на почту mbugdk@gmail.com.



Учредитель фестиваля Управление культуры Администрации городского округа Сызрань. Организатор: Центр музыкального искусства и культуры при поддержке Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий, Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова», Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт СО